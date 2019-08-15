Брат Джулии Робертс привез Путину «спортивный Оскар»

Голливудский актер Эрик Робертс – брат актрисы Джулии Робертс, посветивший международный турнир по боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи, сообщил, что привез президенту России Владимиру Путину «спортивный Оскар».

«Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину – приз от мирового «спортивного Оскара», – обратился Робертс со сцены на церемонии награждения победителей турнира, передает РИА «Новости».

На турнире со счетом 6:5 победила сборная России.

Эрик Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.

Прошлой осенью Эрик Робертс заявил, что не возражает против получения российского паспорта.