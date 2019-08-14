Польша собралась увеличить стоимость транзита российского газа

Варшава недовольна ценой, которую Газпром платит за транспортировку газа через территорию Польши, и будет добиваться повышения стоимости транзита после истечения нынешнего контракта, передает Bloomberg слова представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

В настоящее время Варшава получает 21 млн злотых (5,4 млн долларов) за транзит российского газа. Однако, по словам представителя правительства Польши, эта плата «практически (равна) нулю», передает ТАСС.

«Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он (транзит газа) больше не был бесплатным», – заявил Наимский, добавив, что Газпром должен платить за транзит по рыночным ценам.

В прошлом году Наимский заявил, что из-за соглашений, подписанных Варшавой и Газпромом в 2009 году, Польша «недополучила» за транзит российского газа сотни миллионов долларов.

Тогда же Высшая контрольная палата Польши выявила нарушения в действиях министра экономики при заключении договоренностей с Газпромом в 2009-2010 годах.