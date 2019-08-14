Посольство начало проверку данных о местонахождении лидера «Альтернативы»

Посольство России в Сирии проверяет информацию о том, что лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший неделю назад в Идлибе, жив и скрывается от террористов, сообщили в посольстве.

В среду движение «Альтернатива» заявило, что Мельников жив и «выполнил задание». При этом утверждалось, что Мельников с группой скрываются в «конспиративном месте», так как террористы объявили награду за его жизнь.

«Посольство вместе с сирийскими компетентными органами продолжают работу по проверке данной информации. Это непростая задача, поскольку практически вся территория провинции Идлиб находится под контролем боевиков. Как только появятся первые результаты, о которых можно будет сообщить СМИ, МИД обязательно это сделает», – передает РИА «Новости» сообщили в посольстве.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в провинцию Большой Идлиб в Сирии.

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