В Крыму предостерегли Британию от рассказывания сказок об украинцах

Глава украинской общины Крыма с Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постпреда Великобритании Карен Пирс о якобы «ужасном» положении граждан Украины в Крыму.

На заседании СБ ООН Пирс, говоря о «регионах, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное», указала на Крым. По ее словам, там украинские граждане якобы не имеют «доступа к базовым социальным услугам», передает РИА «Новости».

Гридчина посоветовала Пирс для начала приехать на полуостров и ознакомится с положением, а затем уже рассказывать сказки.

«Это все как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою «королевскую рать» и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство», - отметила Гридчина.

Она также отметила, что в Крыму совершенно иная картина с положением граждан Украины. Например, украинская община Крыма помогает с получением российского гражданства, и желающих его получить «с каждым днем все больше и больше».

По словам главы обшины, Пирс сама хочет получить российское гражданство, «только не знает как его попросить». В таком случае ей нужно обратиться в «Украинскую общину» и ей помогут, подчеркнула Гридчина.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление Пирс, отметил, что либо у нее «какая-то устаревшая информация», либо постпреда Великобритании «плохо подготовили».

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