Число пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском возросло

Число пострадавших из-за взрывов на арсенале под Ачинском достигло 40 человек, сообщили в региональном минздраве.

«Всего 40 за два эпизода. По первому 15, в том числе 14 пострадавших и один погиб. По второму еще 25 пострадавших. Восемь находятся в стационаре, остальные лечатся амбулаторно», – передает ТАСС сообщение минздрава.

Возгорание на военном складе произошло 5 августа, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. В пятницу после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что при повторных взрывах на военном складе пострадало уже 17 человек, еще один человек госпитализирован с травмами в воскресенье.