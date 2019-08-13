США ввели санкции против калужского радиотехнического института

Министерство торговли США добавило Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) в черный список, так как организация действует «вразрез с интересами нацбезопасности США».

Ограничение было введено, так как «КНИРТИ является дочерней компанией, над которой имеет контроль находящийся под санкциями российский концерн «Радиоэлектронные технологии»(КРЭТ), а также сама фигурирует в санкционном списке министерства финансов», передает ТАСС со ссылкой на документ американского ведомства.

Отмечается, что для института будет действовать презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

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