Интендант ЮВО осужден за мошенничество с пайками

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-замначальника продовольственной службы Южного военного округа Романа Сомонова к шести годам лишения свободы за мошенничество с пайками, сообщило военное следственное управление СК по округу.

Кроме того, он приговорен к штрафу в 600 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Ущерб, понесенный российским военным ведомством, оценивают более чем в 471 млн рублей.

Как установило следствие, Сомонов и его подельники из продовольственной службы на протяжении нескольких лет завышали данные о пайках для военнослужащих.

За это они получали от компании-подрядчика 60% стоимости фактически не поставленного продовольствия. Мошенники получили примерно 90 млн рублей, из них Сомонову досталось 2,5 млн рублей.

С Сомонова и бывшего начальника продовольственной службы войсковой части 04436 Владимира Фирсова взыскано более 193 млн рублей.

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