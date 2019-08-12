Массовая гибель чаек и рыбы произошла в Омской области

Минприроды Омской области проверяет сведения о массовой гибели птиц и рыбы в районе поселка Новоомский, на место отправились эксперты главного управления ветеринарии региона.

В паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись (осторожно, содержит ненормативную лексику), на которой запечатлены умирающие и не способные взлететь чайки.

В региональном минприроды пояснили, что обращений на этот счет в ведомство не поступало, передает «Российская газета». Там отметили, что на место отправились специалисты ведомства и эксперты главного управления областной ветеринарии.

По мнению экспертов, птицы могли отравиться, или их могла затронуть вирусная инфекция.

Между тем орнитолог, председатель организации «Экологическая вахта Сибири» Сергей Соловьев сообщил, что местные рыбаки говорили о гибели рыбы в минувшие выходные, передает «Интерфакс».

«Скорее всего, был загрязняющий эффект, какой-то залповый поток. Теперь надо находить биологические объекты и проводить исследования для выяснения причин гибели рыбы и чаек. Возможно, они взаимосвязаны», – высказал мнение Соловьев.