На входе в Кремль задержали мужчину с боеприпасом

Турист из Санкт-Петербурга был задержан на входе в Кремль с патроном времен Великой Отечественной войны.

Мужчина собирался на экскурсию в Кутафью башню, он был вместе с супругой, передает РЕН-ТВ.

На входе его попросили предъявить содержимое сумки, в ней и был найден патрон, поясняет телеканал.

Первоначально мужчина сообщил, что нашел боеприпас и носил с собой, затем пояснил, что патрон ему передали.

По факту инцидента проводится проверка.