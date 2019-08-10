В Дагестане легковой автомобиль сбил четырех «дорожников»

В Карабудахкентском районе Дагестана легковой автомобиль сбил четырех сотрудников дорожной службы, которые устанавливали на федеральной трассе специальные знаки, сообщил представитель регионального МВД.

По данным представителя полиции, в результате аварии погибла пассажирка автомобиля, еще шесть человек госпитализированы в больницу, в том числе водитель, второй пассажир, а также четверо сотрудников дорожной службы, на которых был совершен наезд, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле в Кайммагском районе Дагестана обнаружили автомобиль, внутри которого находился труп мужчины с огнестрельными ранениями.