На Украине опубликовали откровенные письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Крыма, опубликовал цитаты из писем крымчан, в которых они рассказали ему об изменениях после воссоединения с Россией.

В своих письмах жители полуострова, прежде всего, отметили улучшение качества дорог, а также появление разметки, передает РИА «Новости».

«Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо», – написал местный житель.

Кроме того, на полуострове стали замечать, как снизился уровень преступности: на улицах стало спокойнее, в общественных местах меньше употребляют алкоголь.

Крымчане отмечают, что бизнес после перехода в Россию стало вести легче, поскольку не нужно участвовать ни в каких теневых схемах.

«Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. Тогда в 2012 открываться было сложнее, только разве что ваше министерство помогало. Сейчас это легче. Туристов в июле было много», – заявил бизнесмен.

Также жители полуострова отмечают улучшение качества бесплатной медицины. Двое авторов писем заявили, что разница между Крымом и материковой Украиной видно сразу же после пересечения границы.

«Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света», – отметил автор одного из писем.

При этом среди негативных моментов крымчане выделили высокие цены, грязное море, а также большое количество военных и патрульных вокруг. Также один из авторов сожалеет, что железнодорожный вокзал пустует. По его мнению, ж/д сообщение в Киев нужно и Украине, и Крыму.

На Украине признали невозможность отобрать Крым у России, поскольку этого не позволят сделать сами жители полуострова.

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