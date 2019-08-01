Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии

Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.

За вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных жителей Германии, и только 8% высказались против, передает ТАСС.

«Результаты данного опроса представляют собой ясный призыв к федеральному правительству – отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии», – заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.

В опросе приняли участие 1000 человек. Его приурочили к истечению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.

В 1991 году ФРГ отказалась от собственного производства ядерного оружия. При этом на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО.

Напомним, США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.

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