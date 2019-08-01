Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю вырос на Московской бирже на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 64,01 рубля, следует из данных торгов.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня 2019 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» вырос на 20 копеек – до 63,82 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 70,47 рубля.

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