Эксперт оценил предложение Трампа помощи России с пожарами

«В предложении Трампа есть и желание наладить отношения с Россией, и показать величие США – протянуть руку, но чтобы она была неким щелчком по носу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя предложение президента США Дональда Трампа помочь России в тушении лесных пожаров в Сибири.

«В отношениях между сверхдержавами это явление достаточно частое. Когда Россия помогла Обаме решить проблему с химическим оружием в Сирии, все это тоже восприняли как щелчок по носу. Протянутые руки не могут не содержать этот подтекст. Однако не отрицаю и то, что Трамп, помимо щелчка, хотел продемонстрировать жест доброй воли и то, что нужно находить общий язык», – сказал политолог.

По его мнению, если бы Трамп сделал неожиданный жест доброй воли, не свидетельствующий о внутренних проблемах России, его бы в очередной раз обвинили в США за «связи с русскими». А так это пройдет для него гораздо легче.

Межуев также считает, что Россия к предложениям о помощи должна подходить рационально и стараться их не принимать.

«Если у нас есть возможность решить проблему пожаров, не прибегая к американской помощи, от нее надо отказаться. Если помощь нужна, стоит признать наличие некоторых проблем, и помощь эту принять. К этому нужно подходить предельно прагматично. Нужно находить общий язык с США с позиции сильного, а не слабого игрока», – заключил эксперт.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа за предложение и ответил, что при необходимости им воспользуется. Российский лидер рассказал Трампу, что в Сибири сформировали мощную авиагруппировку для борьбы с огнем.

Российский президент увидел в предложении Вашингтона свидетельство того, что страны смогут «восстановить полноформатные отношения». Главы двух государств «договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах».

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.