Эксперты рассказали, чем кончится ссора Трампа с британской дипломатией

«Поддержка и попытка Британии защитить точку зрения своего посла в США разочаровало Трампа, ему по-человечески обидно. Это его личная обида на посла и на правительство Мэй», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Андрей Куликов, комментируя ситуацию с оскорблением американского президента Дональда Трампа британским послом в США.

«Трамп – сторонник развития подчеркнуто личных отношений. Поэтому эта пикировка с британским послом отражает его личное разочарование в том, что о нем так отзывается представитель якобы самого ближайшего союзника США», – добавил руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

А вот Тереза Мэй в данном случае ничем не рискует, так как ей осталось находиться в своей должности всего две недели. Потому ее нынешнее поведение и демонстративная принципиальность – это некий прощальный аккорд, считает эксперт.

«Нынешний состав британского правительства сейчас может делать что угодно, и они это продемонстрировали. Мы видим обострение ситуации и принципиальную позицию, идущую вразрез с долгосрочными планами Британии. Эта подчеркнутая принципиальность Мэй и ее правительства – своего рода такой прощальный аккорд. Кстати, ее встреча с Путиным это тоже отражала, она вела себя в Осаке демонстративно. Нынешнее заявление по послу в США вписывается в эту канву», – пояснил Куликов.

Он добавил, что в последнее время Вашингтон и Лондон очень часто расходятся во мнениях. Например, касаемо Ирана, Кубы, переноса посольства США в Иерусалим.

«Однако говорить о сильнейшем расколе в отношениях США и Великобритании говорить не приходится», – заключил эксперт.

В свою очередь доцент Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина считает, что такие сюжеты действительно иногда возникают во взаимоотношениях между США и Великобританией, но они никогда не носят катастрофического характера.

«Британия всегда демонстрировала такую готовность договариваться с США, как ни с одной другой страной. Если сравнить взаимоотношения Соединенного Королевства с Европейским союзом, то они, конечно, ни в какое сравнение не идут», – сказала Еремина газете ВЗГЛЯД.

По ее мнению, единственный момент заключается в том, что если в США у власти находится Дональд Трамп, то британцы считают именно себя ключевым лидером демократического мира и полагают, что именно они несут миру все эти так называемые добродетели демократии.

«И с этой точки зрения, они считают, что могут критиковать Трампа. Так что эти уколы, вроде поддержки непонравившегося Трампу посла – это такая попытка высказать свое мнение по поводу фигуры американского лидера. Мнение, которое Тереза Мэй ранее скрывала, не могла сказать открыто. Но это личная реакция отдельно взятого человека», – сказала политолог.

По ее словам, в последнее время такие вещи вообще становятся трендом. Раньше было недопустимо, чтобы персоны такого уровня высказывали личное отношение, личную позицию, они должны были представлять государство, напомнила эксперт.

«А сейчас мы видим так называемое оскудение умов, которое повлияло на дипломатическое поведение. Позиция Терезы Мэй в отношении Трампа как раз пример этого тренда, но не индикатор межгосударственных отношений. Сейчас Мэй ничего менять не будет, речь о замене посла в США не идет. Она будет продолжать сохранять эту видимость лидера демократического мира, по крайней мере до конца своих полномочий», – спрогнозировала Еремина.

Что же касается возможного сменщика Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона, то он заинтересован в сохранении особых взаимоотношений с США, считает эксперт.

«Более того, между ним и Трампом есть личная симпатия. Я думаю, они смогут договориться. И в случае прихода Джонсона к власти, отзыв посла, вызвавшего разногласия, совершенно необязателен. Это будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между двумя лидерами, о чем они договорятся. Возможно, Джонсон посчитает, что ему нужно усилить команду Британии на территории США, и под этим предлогом сменит посла», – заключила политолог.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, посол Великобритании в США Ким Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным», предсказав ему позорный финал карьеры.

Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрреком. «Я не знаю посла лично, но в США его не любят. Мы с ним больше не будем иметь дело», – написал он в Twitter.

Тем временем офис премьера Британии сообщил, что Дэррек по-прежнему пользуется полной поддержкой главы правительства Великобритании Терезы Мэй. Лондон «дал понять» Вашингтону, что сожалеет об «утечке выборочных выдержек». По версии британской стороны, обнародованная информация «не отражает близость и уважение», существующие в отношениях двух стран. При этом Великобритания считает необходимым сохранить за послами право высказывать оценки «честно и откровенно».