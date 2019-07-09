Далай-лама объяснил, чем ему не нравится Трамп

Далай-лама на первой международной конференции «Образование человека в третьем тысячелетии» рассказал, почему критически относится к президенту США Дональду Трампу.

«Последнее время я критически настроен к американскому президенту... Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка – на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе. Это узкое мышление», – приводит слова Далай-ламы РИА «Новости».

Он напомнил, что «социалистическая система» и СССР распались также из-за узкого мышления лидера.

«Мотивация была отличная. Но человеку, который должен был воплощать замечательные идеи в жизнь, недоставало нравственности, и у него было узкое мышление», – считает Далай-лама.

В международной конференции приняли участие философы образования и педагоги из России, Индии, Бангладеш, Германии, Великобритании, Финляндии, США, Бразилии, Мексики и Австралии. Встреча проходила в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы.

Он лично поддержал инициативу принять к 2021 году декларацию о новых подходах к образованию и соответствующее руководство для преподавателей.

Ранее Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за внимание к происходящему в разных частях света.