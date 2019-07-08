В Крыму собрались добывать воду из воздуха

Специалисты Всероссийского института механизации сельского хозяйства (НИИ ВИМ) собираются запустить в 2020 году в Крыму установку, которая будет производить техническую воду для полива, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Более 1 тыс. литров воды в сутки даст установка «Радуга», привезенная в Крым учеными Всероссийского института механизации сельского хозяйства. Апробация изобретения проходит на опытном участке Крымского федерального университета в Форосе. Ученые планируют запустить опытно-промышленную эксплуатацию «Радуги» в июне 2020 года, поскольку на подготовительные работы уйдет около года», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителя министерства, благодаря установке воду можно получить за счет выделения влаги из атмосферного воздуха, при этом работать она будет без электричества, пишет ТАСС.

В верхней части установки располагается «завихритель». При температуре более 25 градусов по Цельсию в него попадает ветер, далее он закручивается и поступает в охладительный блок.

«В нем находятся труба Ранки (устройство, которое позволяет получить потоки холодного и горячего воздуха – прим. ВЗГЛЯД) и охладительные трубы, которые закопаны на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду», – пояснил заведующий лабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергей Доржиев.

«Как только мы разработаем необходимые протоколы, многие фермеры захотят внедрять эти технологии на свои участки. Таким образом, полуостров не только увеличит урожайность уже существующих сельских угодий, но и введет в эксплуатацию новые земли», – рассказал проректор Крымского федерального университета (КФУ), где собираются расположить установку.

Напомним, Самарский национальный исследовательский университет запатентовал осенью прошлого года установку для получения воды из воздуха.