Вуз Самары запатентовал установку для получения воды из воздуха

Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета сообщила о том, что вуз получил патент на установку для получения воды из воздуха в пустыне.

Автономная энергонезависимая установка «Вихревой родник» способна при помощи энергии ветра получать из атмосферного воздуха пресную воду, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Установка работает с принципом конденсации: чистую дистиллированную воду из содержащего влагу атмосферного воздуха можно получить путем охлаждения, когда влага начнет конденсироваться. Отличительной особенностью изобретения является применение вихревых эффектов. Ветер проходит через установку, превращаясь в вихревой поток, и охлаждается до «точки росы». Накопленная на стенка вода стекает в водосборник.

Отмечается, что при осушении воздух уходит в атмосферу, что помогает выработать энергию для подачи воды людям через насос.

«Идея добывать воду из воздуха не нова. Записки арабских путешественников свидетельствуют, что на маршруте караванов, шедших по Великому шелковому пути, располагались колодцы с водой, конструкция которых создавала внутри температурный перепад, формирующий вихревые потоки. Благодаря им раскаленный пустынный воздух превращался в холодную воду», – рассказал один из разработчиков установки, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей университета Владимир Бирюк.

Экологичный «Вихревой родник» способен произвести примерно 0,8 кубометров чистой холодной воды. Его высота достигает 10 метров, а диаметр – двух.