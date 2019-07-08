Доллар вырос до 63,9 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 8 июля, вырос на 10 копеек и составил 63,9 рубля.

Евро поднялся на 2 копейки и составил 71,7 рубля, передает ТАСС.

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