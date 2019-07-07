Волкер потребовал от новой Рады выполнить Минские соглашения

Верховная рада нового созыва должна принять законы, прописанные в Минских соглашениях, заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по реализации Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация безопасности. Все эти вещи надо будет восстановить, и, конечно, мы поддерживаем Украину в этом. Однако именно украинская сторона должна вести этот процесс», – передает его слова «Страна».

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не получил большинства в Верховной раде, и только после 21 июля будет понятно, сможет ли он «формировать работающее большинство в парламенте», необходимое для воплощения Минских соглашений.

Ранее упомянутые Волкером изменения в конституцию по особому статусу Донбасса и амнистии приравнивались в Киеве к «капитуляции перед Россией», пишет портал.

При этом в мае Волкер утверждал, что Киев якобы выполнил свою часть Минских соглашений и не может выполнять их дальше, пока этого не сделает Россия.