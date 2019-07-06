«Локомотив» обыграл «Зенит» в финале Суперкубка

Московский футбольный клуб «Локомотив» завоевал Суперкубок России, обыграв петербургский «Зенит».

«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3. В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук (78-я и 81-я минуты). Еще один гол забил Федор Смолов (6 минута), передает РИА «Новости».

У зенитовцев оба мяча забил Сердар Азмун на 45 и 52 минуте. Во время игры за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

Московский клуб в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу, ранее они выигрывали трофей в 2003 и 2005 годах.