Галкин объяснил свой высокий гонорар

Юморист и телеведущий Максим Галкин заявил, что его творческая востребованность объясняется его профессиональным подходом к работе.

По мнению Галкина, его успеху поспособствовало то, что он «очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно», передает телеканал «Звезда».

«Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», – пояснил юморист.

Он добавил, что настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения.

«Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», – добавил Галкин.

Ранее стало известно, что Галкин является самым дорогим российским юмористом – его выступление на частном корпоративе стоит больше 3,5 млн рублей.