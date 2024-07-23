Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.11 комментариев
Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
Предприниматель Илон Маск в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.
Маск рассказал, что его заставили подписать документы за сына под угрозой того, что тот может покончить с собой, пишет РБК.
По словам Маска, он не понял, что происходит, из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Маск также назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сидеть в тюрьме.
«Я потерял сына. Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», – заявил Маск. Бизнесмен заявил также, что Ксавье страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории, но «он не был девушкой». Маск подчеркнул, что после истории с сыном «поклялся уничтожить вирус вокизма».
Напомним, в сентябре 2023 года соцсети опубликовали фотографии сына Илона Маска Ксавье, который сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон.