  • Новость часаТрамп подтвердил увольнение Уолтца
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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    12 комментариев
    1 мая 2025, 21:35 • Новости дня

    CNN: Трамп не собирается увольнять главу Пентагона Хегсета

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять главу Пентагона Пита Хегсета вслед за помощником по нацбезопасности Майком Уолтцем, сообщили источники CNN.

    Уолтц и Хегсет причастны к скандалу с утечкой информации в мессенджере Signal, но Трамп и Хегсет воспринимают ситуацию по-другому, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Президент США полагает, что глава Пентагона должен остаться на своем месте, поскольку было приложено немало усилий, чтобы Хегсет попал на эту должность. Также Хегсета поддерживают сторонники Трампа, в отличие от Уолтца.

    Ранее сам Трамп заявил, что Майк Уолтц действительно покинул должность советника американского президента по нацбезопасности. По его словам, Уолтцу предложат должность постпреда США в ООН.

    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Трамп допустил переход на сторону Украины

    Трамп заявил о возможности поддержки Украины при определенных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, отметив свои разногласия с Владимиром Зеленским.

    Дональд Трамп допустил, что может изменить свою позицию в конфликте России и Украины и поддержать украинскую сторону, передает РИА «Новости». В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу Трамп отметил, что не обязательно будет на стороне Владимира Зеленского, однако готов поддержать Украину в целом.

    Трамп подчеркнул, что его решение зависит от действий российского руководства. Он вновь напомнил о скандалах, связанных с поведением Зеленского во время визита в Белый дом, что, по его словам, осложнило их отношения. При этом американский политик дал понять, что текущая ситуация может повлиять на его выбор стороны в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа увеличить поставки вооружения.

    Сам Трамп отметил, что их встреча в Ватикане прошла конструктивно и без прежней напряженности.

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    30 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп танцует на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Белый дом распространил видеоролик с выступлением Трампа, снятый на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к первой сотне дней второго президентского срока Трампа.

    Глава государства исполнил свой знаменитый танец под песню YMCA группы Village People.

    Отметим, результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке. Рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия. При этом результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев.

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    30 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Такер Карлсон допустил причастность Киева к покушению на Трампа

    Журналист Карлсон допустил связь режима Зеленского с покушением на Трампа

    Такер Карлсон допустил причастность Киева к покушению на Трампа
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти на Украине могут быть связаны с попыткой убийства Дональда Трампа на гольф-поле во Флориде, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что допускает причастность киевского режима Владимира Зеленского к покушению на Дональда Трампа, передает РИА «Новости» .

    В интервью коллеге Мегин Келли Карлсон заявил, что украинское руководство уже предпринимало попытки устранения определенных лиц, начиная с нынешнего президента. Он считает совершенно очевидным факт, что что украинцы «были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде».

    Журналист также отметил, что, по его мнению, украинские власти ранее выбирали в качестве мишеней и других людей, хотя конкретных фамилий не назвал.

    Ранее подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа заявил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке покупки ракетной установки на Украине.

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    29 апреля 2025, 14:15 • Новости дня
    FT: Эффект от пошлин Трампа соизмерим с последствиями пандемии или кризиса 2008 года

    Tекст: Ирма Каплан

    Эпохе процветания после холодной войны за счет глобальной торговли предрекли конец, а немалый вклад в это сделал президент США и его пошлины, считают представители мировой промышленности и автобизнеса, пишет FT.

    Глобальный рост протекционизма и торговые войны угрожают промышленным гигантам, нарушая цепочки поставок и увеличивая издержки производителей автомобилей, пишет Financial Times (FT), сравнивая последствия пошлин США для промышленности всего мира с постпандемическим эффектом или финансовым кризисом 2008 года.  

    «Для предприятий рост протекционизма и разрыв связей между США и Китаем привели в беспорядок сложные глобальные цепочки поставок, оказав давление на отрасли от технологий и потребительских товаров до автомобилестроения и судоходства», – говорится в статье.

    FT отмечает, что автомобильная промышленность, которая стала одним из крупнейших бенефициаров послевоенной глобализации, извлекли выгоду из роста двух крупнейших мировых рынков. Особенно Volkswagen, Toyota, Hyundai и General Motors. Но теперь отрасль может стать одной из крупнейших жертв экономической войны между США и Китаем.

    Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт всех иностранных автомобилей с некоторыми исключениями для Мексики и Канады, в то время как тот же уровень тарифов затронет большинство импортных автодеталей с 3 мая.

    Президент США недавно предположил, что может для отрасли может быть оказана «помощь», но если тарифная политика не будет радикально скорректирована, каждый автопроизводитель и поставщик пострадает многократно.

    Компании уже перестраивают цепочки поставок: Honda переносит все производство своих пятидверных гибридных автомобилей Civic из Японии в США, шведская Volvo Cars рассматривает возможность добавления производства еще одной модели на свой завод в США в Южной Каролине, а Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных Трампом пошлин.

    Но раскручивание глубоко взаимосвязанных цепочек поставок будет сложным и рискованным, особенно в период глубокой политической неопределенности, говорят представители автобизнеса.

    Строительство нового завода в США также займет годы, а расходы растут – особенно с учетом того, что оборудование для автоматизации, детали и металлы, используемые для многих из этих заводов, поставляются из-за пределов США.

    «В любом случае, отраслям промышленности необходимо найти способ диверсифицировать цепочки поставок, которые зависят от Китая, говорят некоторые руководители, особенно в отношении сырья, которое имеет решающее значение в таких областях, как сталелитейная, полупроводниковая и автомобильная промышленность», – резюмирует издание.

    В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

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    29 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой

    Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.

    Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

    «Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

    Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

    Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

    Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.

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    29 апреля 2025, 04:51 • Новости дня
    WSJ: Пошлины Трампа принесли выгоду Китаю

    Wall Street Journal: Пошлины Трампа принесли выгоду Китаю

    Tекст: Александра Юдина

    Введение торговых пошлин США на китайские товары привело к укреплению позиций Китая и ослаблению доверия к Вашингтону среди союзников, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, решение Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стало выгодным для Китая, подорвало международное доверие к США и усилило позиции Пекина, передает ТАСС.

    Редакционная коллегия The Wall Street Journal отметила, что Китай использует ситуацию для сближения с союзниками США, предлагая свой рынок как более стабильную альтернативу.

    В статье подчеркивается, что новые торговые соглашения заключить теперь гораздо сложнее, а последствия могут негативно сказаться на втором сроке Трампа.

    По мнению редакторов WSJ, «пошлины Трампа в отношении союзников – это настоящий подарок Си Цзиньпину».

    Также они считают, что эти меры стали крупнейшим потрясением экономической политики США со времени отмены Бреттон-Вудской валютной системы в 1971 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а The Wall Street Journal сообщил о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.

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    29 апреля 2025, 22:09 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности занять пост папы римского

    Трамп пошутил о своем желании стать новым папой римским

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Как сообщает РИА «Новости», Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома, заявил: «Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором». Это заявление прозвучало в контексте обсуждения выборов нового понтифика после смерти Франциска.

    Трамп также добавил, что не имеет предпочтений среди возможных кандидатов на пост главы Католической церкви, отметив, что его собственная кандидатура могла бы быть выбором номер один.

    Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 89 лет в результате инсульта. Похороны прошли в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, где Трамп присутствовал среди других высокопоставленных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и его супруга отправились из Рима сразу после завершения прощальной мессы по папе Франциску, на похоронах Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также во время церемонии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, которое зафиксировал профессиональный чтец по губам.

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    29 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

    Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    За сто дней президентства Дональда Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, а регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности. Непонимание по ряду вопросов между странами сохраняется, но готовность вести диалог внушает оптимизм, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков. Напомним, 29 апреля завершатся первые 100 дней президентства Трампа.

    «На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

    «На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

    «Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

    Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

    «Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

    «Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

    Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

    Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

    Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

    Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

    В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

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