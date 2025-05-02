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    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    15 комментариев
    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня

    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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    1 мая 2025, 19:34 • Новости дня
    Times: США раскрывают союзникам по «Пяти глазам» разведданные о России и Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали раскрывать для партнеров по альянсу «Пять глаз» доступ к сверхсекретной информации о военных операциях Китая и России на орбите, сообщили СМИ.

    До апреля подразделение Space Delta 9, отвечающее за орбитальные военные действия США, предоставляло свои данные только американским чиновникам с особым допуском, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Times.

    В последние недели, по данным издания, разведслужбы США решили расширить сотрудничество с партнерами по альянсу «Пять глаз». Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получили доступ к ранее закрытой информации о деятельности в космосе Китая и России.

    «Теперь союзники могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени», сказал источник в американских военных структурах.

    Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз».

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

    Коментарии (6)
    1 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы

    Американский представитель мог быть приглашен на Парад Победы 9 мая

    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский дипломат может посетить московский Парад Победы, сообщил источник в дипломатических кругах.

    Американский представитель может быть приглашен на участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Звезда» и источник в дипломатических кругах.

    «Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», – сообщил источник. По его данным, Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне.

    Среди возможных участников с американской стороны называется госсекретарь Марко Рубио. Окончательный состав делегации будет уточнен ближе к дате проведения парада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

    Кремль подтвердил приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (6)
    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

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    1 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Сенатор Грэм предложил ввести пошлины в 500% для покупающих ресурсы у России стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Грэм предложил ввести пошлины в 500% на товары из стран, приобретающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Законопроект уже поддержали 72 сенатора из 100.

    Меры предусматривают введение «сокрушительных» экономических санкций в отношении России и импортных ограничений против государств-покупателей ее энергоносителей, если Москва не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме пошлины в 500% предполагается ввести запрет для граждан США на участие в сделках по покупке российских долговых бумаг.

    Ранее СМИ сообщали, что Линдси Грэм выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

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    1 мая 2025, 17:26 • Новости дня
    Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней
    Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти поставили цель в ближайшее время активизировать усилия по организации прямого диалога между Россией и Киевом.

    Власти США намерены в течение 100 дней добиться начала прямых переговоров между Россией и Киевом, передает РИА «Новости». С соответствующим заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox.

    Вэнс заявил: «У нас есть первый шаг – выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров».

    По словам Вэнса, даже те европейские союзники, которые ранее были критически настроены к президенту США Дональду Трампу, признают прогресс. Он отметил, что до этого момента стороны не вели никаких переговоров. Вэнс подчеркнул, что именно Трампу удалось сдвинуть процесс с мертвой точки, и выразил уверенность в дальнейшем продвижении к мирному диалогу.

    В администрации США считают, что заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине остается достижимым вариантом.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил проведение переговоров между Москвой и Киевом при условии серьезных шагов со стороны украинских властей.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    1 мая 2025, 21:09 • Новости дня
    Белый дом заявил, что не допустит выгоды для «российской военной машины»

    Белый дом заявил, что не допустит выгоды для «российской военной машины» от сделки с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соглашение Вашингтона и Киева исключит участие всех связанных с российским военно-промышленным комплексом компаний и лиц, заявил Белый дом.

    Финансировавшие или снабжавшие российский ВПК страны, компании и лица не смогут получить выгоду от восстановления Украины, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Их также не допустят в проекты, поддерживаемые средствами учрежденного фонда.

    В заявлении ВПК России указан как «российская военная машина».

    Напомним, Вашингтон и Киев согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с использованием украинских природных ресурсов.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    США не исключили введения новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Кроме того, представитель Госдепа заявила, что возможность введения новых санкций в отношении Москвы не исключается.

    По ее словам, Белый дом подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, «в дипломатическом ключе». Она отметила, что «есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», передает ТАСС.

    Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. При этом юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    Белый дом заявлял, что готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    1 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Джеффри Сакс назвал Льва Толстого героем для всего человечества
    Джеффри Сакс назвал Льва Толстого героем для всего человечества
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Русский писатель Лев Толстой повлиял на глобальные гуманистические движения, заявил номинированный на Международную премию имени Толстого американский экономист Джеффри Сакс.

    «Толстой – герой для всего человечества. Не только один величайших писателей в истории, но и великий мыслитель и гуманист, чье влияние остается очень глубоким», – заявил Сакс РИА «Новости».

    Экономист отметил, что взгляды Толстого оказали глубокое воздействие на таких исторических лидеров, как Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

    Он особо выделил гуманистические идеи Толстого, которые вдохновили ключевые движения за независимость и права человека по всему миру.

    Ранее Сакс выражал надежду на скорое завершение украинского конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

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    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    1 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    CBS: Уолтц может уйти с поста помощника президента США по нацбезопасности
    CBS: Уолтц может уйти с поста помощника президента США по нацбезопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц может покинуть эту должность, также с поста может уйти его заместитель Алекс Вонг, сообщили американские СМИ.

    О том, что Уолтц и Вонг покинут свои должности, сообщила корреспондент телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Ранее Уолтц сообщал, что, по мнению Вашингтона, заключение соглашения с Россией по урегулированию ситуации на Украине остается достижимым вариантом.

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    США поставили многоточие в вопросе ресурсной сделки с Украиной

    США и Украина подписали ресурсное соглашение. Обсуждение договора шло с февраля, однако его итоговый вид сильно отличается от первоначальных набросков Вашингтона. Эксперты отмечают, что в текущем виде документ выглядит как дипломатическое поражение Штатов, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Что сулит Украине новая сделка с США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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