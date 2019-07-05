В Новой Москве на заправке произошел пожар

В Новой Москве произошло возгорание на газовой заправке, об этом сообщают экстренные службы столицы.

В этом районе горят две емкости по 20 кубов с газом и две бытовки, передает РИА «Новости».

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись с моментом взрыва у торгово-развлекательного центра «Новомосковский».

В июне в центре Москвы загорелось историческое здание, до этого в столице загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.