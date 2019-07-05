ЕР возмутилась попытками Жириновского дискредитировать выборы в Петербурге

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

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          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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            ЕР возмутилась попытками Жириновского дискредитировать выборы в Петербурге

            5 июля 2019, 12:58

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            Группа депутатов Госдумы, представляющих «Единую Россию», обратилась к Владимиру Жириновскому и Игорю Лебедеву с письмом, в котором выразили возмущение попытками либерал-демократов дискредитировать ход выборов губернатора Северной столицы.

            В письме, содержание которого передает «Газета.Ru», единороссы выступили с жесткими утверждениями. Так, попытки дискредитации выборов, предпринимаемые ЛДПР, они называют безответственными и откровенно хамскими.

            Представители «Единой России» заявляют, что ЛДПР безосновательно обвиняет исполнительную власть города в попытках помешать кандидату от партии Жириновского принимать участие в избирательной кампании.

            При этом единороссы напоминают: зная, что «столь маленькая и политически незначительная в Петербурге партия, как ЛДПР, не сможет самостоятельно собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов», 113 депутатов от ЕР отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова.

            «Это был жест доброй воли», – говорят единороссы, потребовавшие от Жириновского извинений за его «истеричные письма», где он, как сказано в обращении партийцев, позволяет себе жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями.

            Всего под документом значатся подписи 38 человек, в том числе Валерия Беленкова (ГМО Стрельна), Виктора Байдалакова (ГМО Озеро Долгое), Александра Волкова (ГМО Автово), Татьяны Данилюк (ГМО Ульянка) и многих других.

            Один из подписантов документа, Сергей Завалин из ГМО Нарвский округ, в комментарии изданию заявил, что «политик такого уровня, представляющий парламентскую партию, должен соблюдать какие-то этические нормы». «Владимир Вольфович – опытный политик, но в этой ситуации он перешел границы возможного, если говорить о ряде его высказываний», – сказал он.

            В целом же, по мнению Завалина, предпринятая Жириновским попытка дискредитировать исполнительную власть провалилась.

            «Кроме того, такое поведение лидера ЛДПР также дискредитирует и саму партию. Не нужно скатываться в крайние ситуации и переходить на оскорбления. Ругани и так хватает, необходима консолидация», – заметил он.

            «Выборы главы города – дело непростое. У нас в демократической стране, конечно, равные возможности для всех выбирать и быть выбранным. Кроме того, для выборов важно самое наличие состязательности. Олег Капитанов в бытность работы в законодательном собрании зарекомендовал себя современным молодым политиком, креативным. Не знаю, почему такая реакция последовала со стороны ЛДПР. Жириновский должен быть рад, что члена его партии выдвинули на такую должность, при этом учитывали не политическую принадлежность, а именно профессиональные качества Капитанова», – заметил единоросс.

            «Все же мысли о том, что вся ситуация с Капитановым была смоделирована заранее, не имеют ничего общего с реальностью», – уверен Завалин.

            «А что касается предложения врио губернатора Беглова Капитанову, то это не слабость, а как раз следование принципу вовлечения молодежи в управленческие кадры. Это сильный ход Беглова. Капитанова не предлагают отодвинуть или нейтрализовать – наоборот, выдвигают «на линию огня», – говорит единоросс.

            В конце июня руководитель регионального отделения партии ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов, назначенный чуть ранее председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии.

            «Думаю, он взвесил свои шансы на выборах главы города сейчас и решил строить свою карьеру через правительство города», – так прокомментировал тогда ход мыслей Капитанова руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

            В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что «возникла ситуация, когда конструктивные интересы вступают в конфликт с борьбой за политическое влияние и капитализацию партийного бренда».

            «Есть толковый депутат заксобрания с толковой программой. И Беглов, понимая это, договаривается с ним: давайте вы будете реализовывать свои предложения в исполнительной власти. Замечательно с точки зрения интересов граждан, – говорит Потуремский. – Вместо бессодержательной неконструктивной борьбы – ведь кандидату от ЛДПР не хватит политического веса тягаться с Бегловым – находится оптимальное решение, устраивающее все стороны».

            «Но вот федеральный партийный центр ЛДПР, который как бы говорит: смотрите, какие мы серьезные конкуренты. Поэтому заявление ЛДПР не более, чем попытка зафиксировать свою значимость, а конструктивного в их поведении нет ничего», – резюмировал эксперт.


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