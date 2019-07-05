В Доме Романовых оценили американский сериал о семье Николая II

Сериал «Последние цари» от американской компании Netflix о семье последнего русского императора Николая II является низкокачественным произведением на тему истории и поделкой с претензией на искусство, заявил советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Пилькевич заявил, что «позиция Российского императорского дома к произведениям искусства или поделкам с претензией на искусство остается неизменной», передает РИА «Новости».

«К сожалению, в последнее время появилось много низкокачественных произведений на историческую тему, и этот сериал – один из них. Мы не считаем нужным смотреть некоторые сериалы, потому что понимаем по трейлерам и цитатам, что это стандартная поделка», – добавил он.

По словам Пилькевича, глава Императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна не отрицает права художников на долю творческого вымысла.

«Она никогда не только не возражает против критического анализа деятельности своих предков, но и специально подчеркивает: ни из какой личности, даже героев, и ни из какого события нельзя делать «священную корову», но категорически против извращения истории», – подчеркнул он.

Советник канцелярии Дома Романовых также отметил, что не стоит уделять слишком много внимания каждому такому «низкопробному произведению», как фильм «Матильда» или американский сериал телеканала Amazon «Романовы».

Пилькевич подчеркнул, что «Российский императорский дом никогда не будет протестовать», однако считает, что подобные фильмы и сериалы «извращают историю».

«Мы не советуем никому смотреть такие гадости. Мы относимся к таким фильмам с сожалением, но никогда не призываем их запрещать, так как запреты только приводят к росту интереса. Лучшая форма реагирования на некачественные, ненаучные и клеветнические явления – это их игнорирование», – добавил он.

Во вторник американская компания Netflix выпустила сериал «Последние цари», который рассказывает о последних годах династии Романовых. Сериал из шести эпизодов также включает в себя мнения экспертов и элементы исторической реконструкции. Блогеры раскритиковали телефильм из-за исторических ошибок и откровенных сцен.

Отметим, что ранее резкой критике в России подвергли американский сериал «Чернобыль», создатели которого допустили ряд исторических ошибок и извратили некоторые факты об аварии на ЧАЭС.