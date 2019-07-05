В Доме Романовых оценили американский сериал о семье Николая II

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

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          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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          • Нет

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            В Доме Романовых оценили американский сериал о семье Николая II

            5 июля 2019, 12:52

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Сериал «Последние цари» от американской компании Netflix о семье последнего русского императора Николая II является низкокачественным произведением на тему истории и поделкой с претензией на искусство, заявил советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

            Пилькевич заявил, что «позиция Российского императорского дома к произведениям искусства или поделкам с претензией на искусство остается неизменной», передает РИА «Новости».

            «К сожалению, в последнее время появилось много низкокачественных произведений на историческую тему, и этот сериал – один из них. Мы не считаем нужным смотреть некоторые сериалы, потому что понимаем по трейлерам и цитатам, что это стандартная поделка», – добавил он.

            По словам Пилькевича, глава Императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна не отрицает права художников на долю творческого вымысла.

            «Она никогда не только не возражает против критического анализа деятельности своих предков, но и специально подчеркивает: ни из какой личности, даже героев, и ни из какого события нельзя делать «священную корову», но категорически против извращения истории», – подчеркнул он.

            Советник канцелярии Дома Романовых также отметил, что не стоит уделять слишком много внимания каждому такому «низкопробному произведению», как фильм «Матильда» или американский сериал телеканала Amazon «Романовы».

            Пилькевич подчеркнул, что «Российский императорский дом никогда не будет протестовать», однако считает, что подобные фильмы и сериалы «извращают историю».

            «Мы не советуем никому смотреть такие гадости. Мы относимся к таким фильмам с сожалением, но никогда не призываем их запрещать, так как запреты только приводят к росту интереса. Лучшая форма реагирования на некачественные, ненаучные и клеветнические явления – это их игнорирование», – добавил он.

            Во вторник американская компания Netflix выпустила сериал «Последние цари», который рассказывает о последних годах династии Романовых. Сериал из шести эпизодов также включает в себя мнения экспертов и элементы исторической реконструкции. Блогеры раскритиковали телефильм из-за исторических ошибок и откровенных сцен.

            Отметим, что ранее резкой критике в России подвергли американский сериал «Чернобыль», создатели которого допустили ряд исторических ошибок и извратили некоторые факты об аварии на ЧАЭС.


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