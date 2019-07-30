Объявлено об угрозе загрязнения Байкала шлаками комбината

Байкал попал под угрозу из-за дождей в Сибири, которые наполнили до критического уровня две карты-накопители отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

По данным ООО «РГ-Экология» (структура «Росгеологии»), в других картах уровень воды не является критичным, пишет «Интерфакс».

При попадании в Байкал полимера шлам-лигнин может произойти экологическая катастрофа. Чтобы избежать загрязнения Байкала из-за прорыва дамбы, воду из переполненной карты №4 решили перекачать в карту №3.

Отмечается, что в Байкальске уровень рек Харлахта и Солзан также превышал критические отметки. Обе реки находятся рядом с картами-накопителями БЦБК.

«Росгеология» принимает участие в разработке проекта по ликвидации отходов Байкальского ЦБК.

Сейчас в Иркутскую область пришла вторая волна паводка, о которой ранее предупреждали в МЧС: затронуты Тулунский и Шелеховский районы, а также Слюдянский район с городом Байкальск.