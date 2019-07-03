Представитель Эрдогана раскритиковал The Washington Post за статью главаря РПК

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын подверг резкой критике американское издание The Washington Post за публикацию материала руководителя Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Байыка, за голову которого в Турции объявлено вознаграждение.

По словам представителя Эрдогана, «The Washington Post, предоставившая свои страницы [для публикации материала] террористу, за которого объявлено вознаграждение, открыто совершает пропаганду терроризма и нарушает законодательство США», передает ТАСС.

«Выдавать главаря террористической группировки за представителя курдов в первую очередь является оскорблением для самих курдов», – цитирует Калына телеканал Haberturk.

Один из основателей Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Байык в своем материале на страницах The Washington Post написал, что «пришло время для установления мира между курдами и турецким правительством».

Анкара считает РПК террористической организацией и проводит против ее членов операции как в Турции, так и за ее пределами. Рабочая партия Курдистана с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков.

Напомним, Анкара считает курдские формирования на северо-востоке Сирии террористическими и неоднократно заявляла о возможности силового решения проблемы. В конце марта Эрдоган сказал, что намерен решать сирийский вопрос «на поле», а не за столом переговоров.