Цены на битум поставили под угрозу реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что в случае роста цен на строительство дорог не будут построена даже половина запланированных в нацпроектах объектов.

Вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания пояснил, что правительство занимается решением вопроса закупки предприятиями битума для строительства дорог.

«Что касается битума, там центральный вопрос – наличие денежных средств. Мы прорабатываем сейчас с Минфином этот вопрос», – сказал он, передает РИА «Новости».

Акимов добавил, что это затрагивает создание мощностей по хранению в объеме 200-250 тыс. тонн в восьми точках в стране, а также механизм финансовой поддержки с точки зрения снижения ставок кредитования.

Схема будет предложена председателю правительства Дмитрию Медведеву в ближайшее время, отметил Акимов.

«Доложите председателю. Потому что если у нас цены будут расти на дорогу, так мы и 50% не построим того, что намечали в национальных проектах», – ответил ему глава государства.