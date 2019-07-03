Путин заявил о нежелании отдельных стран принять движение мира к многополярности

Президент России Владимир Путин заявил, что мир наверняка перейдет к многополярности, но нежелание некоторых стран принять этот факт приводит к конфронтации.

«Очевидна его [мира] трансформация к многополярности», – сказал президент в ходе пленарного заседания международного форума «Развитие парламентаризма», передает ТАСС.

«При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к конфронтации», – подчеркнул Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что мир становится многополярным, что не нравится западным странам.