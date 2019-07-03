МВД Кургана уточнило информацию о погибшем мальчике

Инцидент, в результате которого в одном из общежитий Кургана погиб семилетний мальчик, не был вызван взрывом телефона, а тем более наличием в устройстве какого-либо боеприпаса, заявили газете ВЗГЛЯД в управлении МВД по городу.

В среду в Единой дежурно-диспетчерской службе Кургана сообщили ТАСС, что в городском общежитии ребенок погиб при взрыве мобильного телефона, который он нашел на улице. Дома он поставил его на зарядку, после чего аппарат взорвался. Одной из версий о причинах взрыва было наличие в устройстве части боеприпаса.

«Это бред. В телефоне ничего не было, – заверили в МВД, добавив, что аппарат цел. – Телефон целый, а остальное – это уже выдумки пошли».

Следственный комитет по области объявил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью ребенка.

В сообщении ведомства при этом говорится только о «чрезвычайном происшествии» и не уточняется, связана ли смерть мальчика со взрывом телефона.