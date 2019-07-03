Работу российских ученых включили в американский учебник криминалистики

Работу новосибирских нейробиологов и генетиков в области склонностей к жестоким преступлением включили в новейший американский учебник по криминалистике, сообщили в Новосибирском госуниверситете.

Труд новосибирских ученых вошел в десятое издание классического учебника по криминалистике «Criminology: Explaining Crime and its Context».

«За последние два десятка лет это единственный полностью выполненный в России научный труд, который был включен в выдержавший множество изданий зарубежный криминологический учебник такого уровня», – говорится в сообщении на сайте вуза.

Один из соавторов статьи – нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов рассказал, что на Западестала избыточно популярной гипотеза о том, что большинство преступлений тесно сопряжено с генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«Мы лишь продемонстрировали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления, приведшие к убийству, никак не связаны с данным синдромом. У таких «хладнокровных» злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей», – рассказал ученый.

В ВУЗе отметили также, что сам факт включения результатов в американский учебник такого уровня говорит о признании международным сообществом Новосибирска как научного центра мирового уровня.

Напомним, в марте 2019 года японский физик Хироси Амано, в 2014 году получивший Нобелевскую премию по физике, намерен начать работать в Новосибирском государственном университете (НГУ).