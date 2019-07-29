Кокорин и Мамаев назвали отличия СИЗО от колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, чем отличается жизнь в колонии от СИЗО, и раскритиковали режим в следственном изоляторе.

«Не понятно все то, что происходит в СИЗО (речь не только о Бутырке). Люди ведь по факту еще не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осужденные в колонии. Следователь может ограничивать их во всем, в том числе не разрешать свидания, телефонные звонки близким», – предает слова Кокорина «Московский комсомолец».

Он отметил, что в СИЗО видел заключенных, которые «сидят по 3-4 года», и за это время, утверждает футболист, они «ни разу не видели и не слышали родных».

«Ну какая семья так сохранится? Кто тебя ждать будет на воле? Здесь звонить можно хоть каждый день, нужно только карточку купить. Только приехал, а уже можно длительное свидание», – сказал Кокорин.

Мамаев сказал, что в колонии легче, чем в СИЗО.

«Во-первых, уже нет неопределенности. Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много времени проводишь на свежем воздухе. Благодаря этому даже спится по-другому», – сказал футболист.

Кокорин подтвердил, что в колонии «все по-другому».

«В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день. Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой. В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня привели на первую процедуру, потребовалось 8 месяцев. Там без разрешения следователя ничего нельзя. У нас в спальне в отряде пять больших окон без решеток. А помните то крошечное темное окошко, что было в камере Бутырки?» – сказал он.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин начнут работать в колонии – шесть дней в неделю на упаковке одноразовых костюмов в швейном цеху колонии. Зарплата составит 9 тыс. 300 рублей за вычетом налогов.