Зоозащитница рассказала подробности о найденной в саратовской псарне девочке

Шестилетняя девочка, которую сотрудники полиции изъяли из семьи в Саратове, жила в антисанитарных условиях фактически вместе с животными, рассказала газете ВЗГЛЯД местная зоозащитница Изабелла Фаизова.

В воскресенье сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних изъяли шестилетнюю девочку из семьи, державшей подпольный приют для кошек и собак в Саратове. Активисты сообщили, что хозяйка держала в доме и сарае рядом с ним 26 собак, а также нескольких кошек и кролика. Некоторые собаки были больны и не могли передвигаться.

«Все было в жутком состоянии, ужасно пахло и от людей, и от животных. Больше всего жалко ребенка, который живет в этом всем. В комнате девочки везде мусор и фекалии животных. Кругом разбросаны вещи. Я уверена, что есть и трупы животных, потому что смрад стоял ужасный», – заявила зоозащитница.

По словам Фаизовой, клиенты клиники, где она работала, потеряли собаку, и вскоре животное нашли в этом приюте. Его хозяева поехали к «плодильщице» под видом покупателей. Пригрозив женщине полицией, они забрали собаку.

«Потом они связались с волонтерами и вместе вернулись за оставшимися собаками. Волонтеры изъяли 19 животных, еще 10 остались у хозяйки, потому что на них имелись документы», – сообщила Фаизова.

Как выяснилось, до мая 2019 года семья девочки значилась на учете в комитете по делам несовершеннолетних.