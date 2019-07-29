В США умерла самая грамотная бордер-колли в мире

В Южной Каролине в возрасте 15 лет скончалась бордер-колли Чейсер, считавшаяся самой умной собакой в мире, сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал NBC, Чейсер была знаменита тем, что знала наименования более 1 тыс. игрушек и мог выполнять с ними различные сложные команды передает ТАСС. Утверждалось, что Чейсер имела самый большой «словарный запас» среди всех известных животных. Собака жила в доме профессора психологии Джона Пилли, обучившего ее «грамоте».

Чейсер также вычисляла предмет, название которого раньше не слышала. Сам профессор умер в прошлом году, а о собаке с тех пор заботились его дети.

Около здания Детского музея в Спартанберге, где жила Чейсер, к 2020 году планируют установить памятник собаке.

Напомним, в мае британские и шведские ученые заявили, что решение владельцев собак завести четвероного друга, вероятно, обусловлено генетически.