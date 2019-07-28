Белоруссия решила укрепить сотрудничество с Сирией

Сирия и Белоруссия договорились провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Муаллем рассказал, что с представителями Белоруссии достигнута договоренность о проведении в августе заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

«Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами», – заявил Муаллем в интервью телеканалу «Беларусь 1», отметив, что обе республики небольшие, но, работая вместе, сообща, можно сделать многое.

По словам Муаллема, сейчас положение дел в Сирии намного лучше, чем было в прошлом году или несколько лет назад, – власти контролируют более 80% территории.

«Очаги террористов еще есть – на северо-западе, на северо-востоке страны, но мы намерены освободить от них все государство. Также мы настаиваем и будем делать все возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули ее. Борьба против террористов будет продолжена, параллельно будет вестись работа в рамках политического процесса. И, конечно, власти реализуют программу восстановления, особенно в тех регионах, где инфраструктура пострадала больше всего», – сказал Муаллем.

Глава сирийского МИД отметил, что терроризм – «эпидемия международного масштаба», однако это явление способно к распространению, оно может захлестнуть и другие страны.

«Есть те, кто поддерживает террористов, хотя это изначально не в их интересах, так как возможен обратный эффект. Они отказываются забрать боевиков назад, остановить поток. А ведь террористы прибыли в Сирию из десятков государств. Чтобы победить это зло, необходимы международные обязательства и их выполнение. Нужно остановить финансирование террористов и их вооружения, нужно бороться с распространением террористической идеологии. И международное сообщество должно поддерживать усилия Сирии», – добавил Муаллем.

Напомним, в среду отставной турецкий военный в Анкаре несколько раз выстрелил в белорусского дипломата. В Минске заверили, что турецкие власти отреагировали на инцидент очень быстро на всех уровнях, включая самый высокий.

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