Алибасов обвинил сына в побеге с крупной суммой денег

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал много денег на фоне шумихи из-за его отравления. Он обвинил Бари Алибасова – младшего в побеге с 20 млн рублей.

«Не я заработал! Сын заработал! Двадцать миллионов!» – приводит слова продюсера издание «Семь дней».

Продюсер добавил, что из этой суммы он не получил от сына даже «100 рублей на лекарства».

Алибасов заявил, что тот просто исчез после его выздоровления.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением.

Позже были представлены доказательства болезни Алибасова, а личный врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечился продюсер.