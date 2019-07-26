Премьер Италии счел Россию центральным игроком в вопросах решения кризисов

Россия является центральным игроком на всех основных площадках, где речь идет о международных стабильности и безопасности, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время проходящей в МИД конференции итальянских послов.

«Россия во всех смыслах является центральным игроком почти на всех основных «театрах», где в игре находятся международная стабильность и безопасность. А следовательно, мы не можем обойтись без Москвы при поиске решений кризисов», – уверен Конте.

По его словам, не стоит забывать, что Россия является самым крупным соседом Европы со всеми вытекающими из этого последствиями в сфере обеспечения безопасности, передает РИА «Новости».

Итальянский премьер-министр выразил надежду на то, что Европа примет более активное участие в вопросе решения проблем разоружения.

«Европа не может быть простым наблюдателем за диалогом между Соединенными Штатами и Россией по таким темам, как разоружение и контроль над вооружениями, которые оказывают прямое воздействие на европейскую безопасность», – сказал Конте.

В то же время он особо отметил, что в «атлантическом выборе» Италии нельзя сомневаться, так как ее принадлежность к НАТО определяет внешнюю политику государства. Премьер также подчеркнул особый характер отношений между Италией и США.

«Наши отношения с Соединенными Штатами в качественном отношении отличаются от отношений с другими державами, потому что они основаны прежде всего на разделяемых нами ценностях и принципах, которые являются самой основой республики и составной частью нашей конституции: это демократический суверенитет, свобода и равенство граждан, защита основных прав человека», – считает Конте.

Ранее новый министр Италии по делам Евросоюза Лоренцо Фонтана высказался за преодоление антироссийских санкций.