В Италии высказались за преодоление санкций против России

Новый министр Италии по делам Евросоюза Лоренцо Фонтана высказался за преодоление антироссийских санкций.

«Россия – это крупный партнер, а санкции создали нам немало проблем. Было бы важно, если бы нам удалось провести работу по сближению США и России, над чем мы сейчас и работаем», – сказал Фонтана, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «преодолеть санкции означает придать импульс торговле, а также преодолеть происшедшее на Украине».

Фонтана также отметил важность продолжения сотрудничества с Россией, которая, по его мнению, всегда была частью Европы.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте после переговоров с Владимиром Путиным тоже заявлял о работе над снятием санкций с России.