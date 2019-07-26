Рубль не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль не отреагировал на ожидаемое решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,25% годовых.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.37 мск снижался на 10 копеек – до 63,14 рубля, курс евро опустился на 16 копеек – до 70,27 рубля, передает РИА «Новости».

В пятницу Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,25% годовых.

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