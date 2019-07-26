Маск показал «прыжок» прототипа корабля Starship

Глава компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter опубликовал видео «прыжка» прототипа межпланетного космического корабля Starship.

На опубликованном Маском видео, снятом с дрона, видно, как Starhopper поднимается над Землей и затем медленно опускается обратно. Прототип, по планам, должен был подняться на 20 метров.

«Полет Starhopper (прошел) успешно. Водокачки могут летать», – пошутил Маск в Twitter.

Напомним, в июле на площадке американской компании SpaceX в Коко, где проводятся испытания космического корабля Starship, произошел пожар.

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