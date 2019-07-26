Юрист указал на нарушения в «расследовании» Навального против Соловьева

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло проанализировал «расследование» Алексея Навального в отношении телеведущего Владимира Соловьев и опроверг аргументы блогера.

Несколько дней подряд пользователи соцсетей следили за перепалкой блогера Алексея Навального и телеведущего Владимира Соловьева. Все началось с того, что Навальный опубликовал документ с итальянским видом на жительство журналиста. Соловьев ответил, что этому документу 10 лет, он не предоставляет ни гражданства, ни права на работу, и предположил, что расследование Навального заказное.

Ремесло, разбираясь в новом расследовании Навального, пришел к выводу, что «есть несколько обстоятельств, которые делают эту историю странной», сообщает Ruposters.

«Во-первых, удивительно рвение Навального, который написал десятки твитов за пару дней по одной теме. Во-вторых, никого почему-то не насторожил сам факт публикации документа с личными данными Соловьева и его несовершеннолетних детей. ... Это явное нарушение закона, причем не только российского. … В-третьих, поскольку у сторонников Навального память как у рыбки, они совсем упустили тот факт, что наличие вида на жительство в Италии у Соловьева обсуждалось еще два года назад тем же Навальным. То есть в «расследовании» нет элементарной новизны. Слили бумажку, а «борец с коррупцией» за мелкий прайс ее опубликовал», – отметил Ремесло, добавив, что график прихода биткоинов на счет Навального совпадает с публикациями документа.

Юрист также опровергает заявления Навального. В частности, говорит о том, что блогер «соврал по поводу того, сколько дней в году Соловьев живет в Италии»: изначально Навальный говорил, что для получения временного вида на жительство Соловьеву следовало прожить в стране не менее полугода, не покидая ее, однако позже блогер признает, что для этого достаточно приезжать в Италию не реже чем один раз в шесть месяцев.

Также Ремесло опровергает слова Навального о том, что «Соловьев платит налоги в Италии». «Расчет, как всегда, на низкие аналитические способности аудитории – тех, кто «не рефлексирует, а распространяет», даже не читая материал», – отмечает юрист.

Ссылаясь на юридические документы, Ремесло уточняет, что основанием для получения ВНЖ в Италии является наличие стабильного дохода из источников, не связанных с наемной работой. То есть Соловьев не мог заявить доходы от наемной работы в России, но мог указать свой доход от владения бизнесом или доход от предприятия. Таким образом, с доходов, которые Соловьев получал как сотрудник ВГТРК, он платит налоги в России.

Кроме того, пишет юрист, «получение ВНЖ в Италии не делает вас автоматически налоговым резидентом этой страны. Местные законы на этот счет похожи на российские: если вы проводите в Италии больше 183 дней в году, то платить налоги с доходов вы должны там. Если большую часть года вы проживаете, например, в России, то статус налогового резидента не теряете. … Утверждения о том, что Соловьев сейчас является налоговым резидентом Италии – не более чем предположения, которые требуют более весомых доказательств. Даже если будет доказан факт резидентства, он никак Соловьева не компрометирует».

При этом Ремесло указывает, что «во время спора Навальный предоставил неверную информацию и про самого себя, заявив, что он не получал денег из бюджета и госкорпораций». Юрист напомнил, что Навальный был членом совета директоров «Аэрофлота» – компании, которую контролировало государство, и получал там от 80 до 100 тыс. долларов в год. Соответственно, он получал деньги от госкорпорации. Кроме того, Навальный в интервью «Ведомостям» в 2012 году рассказал о том, как получил от Общественной палаты грант в 15 тыс. долларов на проект «ДА!». Также блогер регулярно получает выплаты из госбюджета по своим искам в ЕСПЧ. Их сумма давно перевалила за 10 млн рублей.

Таким образом «Навальный соврал про то, что не получал денег от государства и госкорпораций», – заключил Ремесло.