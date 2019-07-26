Стала известна позиция Газпрома на переговорах с Украиной по транзиту

После истечения 1 января 2020 года действующего контракта между «Нафтогазом» и Газпромом Россия стремится заключить с Украиной краткосрочное соглашение на транзит газа в Европу, передает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров в Москве.

Один из источников заявил Reuters, что Украина надеется на долгосрочное соглашение на 10 лет, однако «это не выгодно для России».

«Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба «потока» (газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Позицию Москвы подтвердил источник в Евросоюзе, а также два источника в Газпроме.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа.

В «Нафтогазе» опасаются, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», однако Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел предложение «несерьезным» и потребовал скидку в 48%.

Между тем Украина рискует остаться без транзита российского газа задолго до 31 декабря 2019 года.