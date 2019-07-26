Пушков оценил заявление посла Украины о «хорватском сценарии» для Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александра Левченко о том, что «хорватский сценарий» якобы мог бы помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Хорватский сценарий» для Донбасса – не более, чем пустая фантазия», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что ввести миротворцев ООН невозможно без согласия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«А попытка ввести туда войска НАТО вызовет чудовищное обострение конфликта и вовлечение альянса в военные действия. Послы Украины плохо понимают, о чем говорят», – заключил сенатор.

Левченко ранее заявил, что «хорватский сценарий» мог бы помочь урегулировать ситуацию в Донбассе. По мнению дипломата, это позволит «решить вопрос проведения выборов» на территории, неподконтрольной Киеву.

«Хорватский сценарий» подразумевает присутствие на территории ДНР и ЛНР иностранных вооруженных формирований и разоружение местных сил.

Хорватская операция 1995 года по ликвидации Республики Сербская Краина привела к тому, что из Хорватии бежали 200–250 тыс. сербов, от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты.

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