Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в акции 27 июля

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести в столице 27 июля.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – говорится в сообщении столичной прокуратуры, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что организаторы этого мероприятия – Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин. Они уже ранее предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля.

«Однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование», – подчеркнули в прокуратуре.

Прокурором Центрального административного округа Москвы им повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. По данным следствия, действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий».

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.