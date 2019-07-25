Девочка из лагеря под Хабаровском рассказала о начале пожара

Девочка из сгоревшего палаточного лагеря под Хабаровском «Холдоми» рассказала подробности трагедии.

Девочка рассказала, что проснулась первой в их отряде. Около 2.30 ночи в их палатку вбежал вожатый с криком: «Пожар!». Она сообщила, что не слышала криков о помощи, пишет Рен ТВ.

«Гарью не пахло, звук был как будто дождь капает. Я ничего не думала, что там что-то гореть может. Я падаю на пол, выбегаю необутая, в шортах и майке. Бегу, смотрю, что происходит. Вожатые орут. Я вижу обгоревшую палатку, она вся дотла. Соседняя палатка тоже стала загораться», – рассказала школьница.

Она сказала, что побежала будить других детей. После этого их всех проводили на стадион и стали пересчитывать.

«До того момента, как мы когда выходили из палаточного (лагеря), не было никаких криков. И тут какая-то девка как начнет орать. Видимо, ее там обуглило. Такой душераздирающий крик был», – поделилась подробностями школьница.

«Мы там стояли минут 10, может, чуть больше. Вожатые быстро собрались. Туда принесли пледы. Пожарные приехали только через 20 минут. Сирена сработала тоже только, когда мы уже на стадион пришли. Некоторые были в плавках, дали футболки, пледы, чай, вожатые успокаивали», – добавила собеседница.

По ее словам, пожарные тушили огонь около 40-50 минут, так как горели различные дезодоранты и духи. Девочка отметила, что пожарные приехали около 3.05, через 20 минут после сбора всех детей, а сказали, что прибыли за 10 минут.

«Получается, загорелась 16-я палатка из-за того, что какая-то девка на тепловую пушку положила полотенце. Хотя инструктаж проводился. Ее (девочку) нашли уже обгоревшей. Я думаю, они там надышались газом и уже (после этого) начали гореть, потому что криков не было», – предположила школьница.

Она добавила, что один мальчик увидел, что палатка горит, и побежал спасать девочек.

Ранее сообщалось, что после пожара в палаточном лагере под Челябинском, в результате которого погибли четыре ребенка, арестовали владельца базы отдыха «Холдоми» и сотрудника МЧС. Мальчика, погибшему при спасении других детей, предложили присвоить звание Героя России.