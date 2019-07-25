Биолог рассказал о появлении в Москве новых птиц

В последнее время в Москве появились птицы, которых раньше здесь не встречали, рассказал президент Ассоциации любителей птиц, кандидат биологических наук Владимир Романов.

«Например, на окраине города недавно были замечены куропатки и глухари», – сказал Романов «Вечерней Москве».

По его словам, все чаще в отдаленных от центра парках можно увидеть ушастую сову и пустельгу, зябликов и пеночку-теньковку – лесных птиц, которые постепенно переселяются в окрестности города.

Одни специалисты связывают такую миграцию с вырубкой лесов в ближайшем Подмосковье, другие – с созданием в Москве условий, привлекательных для пернатых.

Популяция воробьев в Москве сокращается, констатирует Романов. По его словам, это происходит из-за скошенных газонов. «Если в Москве вместо лысых газонов будут культивировать луговые травы, численность воробьиной популяции восстановится», – отметил он.

Кроме того, на популяцию птиц влияет мытье дорог моющими средствами. «Сейчас дороги не в пример лучше, чище, чем раньше, но из-за того, что их моют с применением химии, воды птицам в некоторых местах может не хватать», – сказал орнитолог.

«Раньше сизых голубей, которых сейчас мы видим на улицах, в городе не было. Это не наш вид. Голуби распространились после того, как за рубежом стало модно их разводить», – сказал Романов, добавив, что со временем этот вид распространился в массовом количестве, вытеснив исконную дикую голубиную фауну Москвы: клинтухов, вяхирей и горлиц, которые сейчас в основном живут в лесу.

Орнитолог отметил, что численность голубей контролируют специальные службы. «Я бы не сказал, что это плохо, поскольку переизбыток голубей в городе не нужен. Но и их отсутствие не во благо: голуби – составная часть городского биотопа», – сказал он.