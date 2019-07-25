Назван процент дачников в России

Почти половина (42%) россиян имеет собственную загородную недвижимость. Приобрести дачу или земельный участок в основном хотят люди в возрасте до 44 лет, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Из опроса следует, что жилье загородного типа, пригодное для проживания круглый год, есть у 12% опрошенных; дачный дом для сезонного проживания – у 18%; земельный участок – у 12%, говорится на сайте ВЦИОМ.

При этом 2% респондентов арендуют дом или участок, а 58% не имеют ничего из перечисленного.

Более половины россиян (52%), не имеющих дачи, хотели бы собственную загородную недвижимость. Наиболее активно такое желание выражают люди в возрасте от 18 до 24 лет (74%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (68%).

При этом воздержались бы от покупки дачи или участка 46% россиян - по большей части граждане в возрасте от 45 до 59 лет (56%) и старше 60 лет (81%).

Отмечается, что 59% респондентов приобрели бы дачу, чтобы выращивать сельхозпродукты; 48% – чтобы развлекаться или отдыхать, 30% – чтобы заниматься декоративным оформлением участка.

Отказом от покупки дачи чаще всего является отсутствие средств (19%), проживание в частном доме (19%) или проблемы со здоровьем (16%).

Владельцы загородной недвижимостью отметили необходимость в ремонте (строительстве) подъездной дороги (14%), строительстве или ремонте дома (по 11%), также не менее важны ремонт и установка коммуникаций – водоснабжения (9%), газа (8%), электричества (7%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 июля. В опросе участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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